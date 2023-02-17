Нуланд заявила о поддержке США ударов ВСУ по объектам в Крыму
Вашингтон, 17 февраля 2023, 03:00 — REGNUM В Вашингтоне поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
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Речь шла о военных объектах, которые Россия разместила на полуострове. Ряд таких сооружений РФ «превратила в важные логистические точки», отметила глава МИД Канады.
Как сообщало ИА REGNUM, Нуланд также заявила о том, что Украине нужно вернуть ряд территорий, прежде чем задумываться о том, что Крым снова станет принадлежать Киеву.