Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию за то, что он убедит Путина уйти с Украины

Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху вручить Нобелевскую премию мира, если ему удастся убедить российского президента Владимира Путина закончить конфликт на Украине.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Выступая в аналитическом центре Carnegie в Вашингтоне, Нуланд заверила всех, что «если Биби Нетаньяху сможет увести Путина с Украины», то она даст ему Нобелевскую премию.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине нужно вернуть ряд территорий, прежде чем задумываться о том, что Крым снова станет принадлежать Киеву, заявила Нуланд.