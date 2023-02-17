Глава МИД Канады Жоли заявила о поддержке идеи создания специального трибунала по Украине

Оттава, , 02:44 — REGNUM Расследованием совершённых на Украине военных преступлений должен заниматься специальный трибунал, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. С этим утверждением она выступила после встречи в Варшаве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Жоли усомнилась в том, что ситуацию на Украине смогут оценить в Международном уголовном суде и Международном суде ООН. Эти инстанции скорее не имеют полномочий «для расследования подобных преступлений», считает глава МИД Канады.

Она заверила, что Канада поддержит своих союзников, если они будут инициировать создание специального трибунала по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что международный трибунал по конфликту на Украине, создать который призывают страны Запада, ― это не что иное, как пропагандистская площадка, абсолютно нелегитимная и не имеющая юрисдикции в отношении РФ.