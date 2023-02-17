Минфин США: доказательств попыток России обойти потолок цен на нефть нет
Вашингтон, 17 февраля 2023, 02:39 — REGNUM В США не обнаружили доказательств того, что Россия пытается обойти установленный потолок цен на нефть. Об этом сообщил помощник по экономической политике министра финансов Штатов Бен Харрис.
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Он подчеркнул, что фактов получения Россией платежей за нефть выше установленного предела не нашлось.
Харрис добавил, что США продолжат следить за выполнением санкций, а также за странами, которые не поддержали потолок цен на российскую нефть.
Как сообщало ИА REGNUM, этими санкциями установлено, транспортировка мазута российского происхождения и оказание посреднических услуг разрешены только при цене не более $45, а для бензина и дизельного топлива предельная цена допустима на уровне в $100.