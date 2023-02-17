Вашингтон, , 02:39 — REGNUM В США не обнаружили доказательств того, что Россия пытается обойти установленный потолок цен на нефть. Об этом сообщил помощник по экономической политике министра финансов Штатов Бен Харрис.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что фактов получения Россией платежей за нефть выше установленного предела не нашлось.

Харрис добавил, что США продолжат следить за выполнением санкций, а также за странами, которые не поддержали потолок цен на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, этими санкциями установлено, транспортировка мазута российского происхождения и оказание посреднических услуг разрешены только при цене не более $45, а для бензина и дизельного топлива предельная цена допустима на уровне в $100.