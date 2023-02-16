Вашингтон, 14 апреля, 2024, 21:27 — ИА Регнум. США будут защищать Израиль в случае нового нападения, но не будут принимать участие в ответном ударе по Ирану, если Израиль решит такой удар нанести, заявил 14 апреля журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Mark lindamood

США рассматривают атаку Ирана как опасный акт, чреватый эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке, сказал чиновник. При этом Израиль, по его словам, стремится не к эскалации ситуации, а к самообороне.

«На протяжение последних 10 дней мы продемонстрировали, что, несмотря на наличие некоторых разногласий, США поддерживают Израиль и безоговорочно встанут на его защиту в случае, если страна вновь подвергнется нападению. Прошлой ночью мы продемонстрировали это», — цитирует представителя Белого дома «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

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Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным.

МИД РФ в своём заявлении выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН.

Помощь Израилю в отражении атаки Ирана оказывали западные страны, в том числе США. При этом телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщал, что президент США Джозеф Байден в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил ему, что США не станут участвовать в операциях против Ирана.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.