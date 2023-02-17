Врач Белого дома заявил, что президент США Байден здоров и в состоянии выполнять свои обязанности

Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Врач Белого дома Кевин О’Коннор после медицинского обследования американского президента Джо Байдена опубликовал заключение о его здоровье.

Джо Байден Gage Skidmore

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В своём заключении он отметил, что Байден здоров и в состоянии работать на своей должности.

По мнению О’Коннора, президент остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять свои обязанности, руководить и быть верховным главнокомандующим.

Как сообщало ИА REGNUM, критика и претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности — он достигает успехов, заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.