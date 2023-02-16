Москва, 17 февраля, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что резолюция Совета Безопасности ООН, делающая обязательным выполнение Минских соглашений, разрабатывалась по просьбе министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Этот факт представитель ведомства привела как доказательство того, что Москва была намерена выполнять эти договорённости. Захарова высказалась на эту тему в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», — написала она.

Представитель МИД назвала это фактом, который должен прекращать все разговоры о том, планировала ли РФ соблюдать соглашения или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона приложила много усилий, чтобы принудить западные страны выполнять свои обязательства, отметил он.