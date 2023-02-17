Делегация РФ призвала ЮНЕСКО осудить решение о сносе часовни Украинской православной церкви в Киеве

Москва, , 02:01 — REGNUM ЮНЕСКО российская делегация призвала выступить в защиту прав граждан на свободу совести и вероисповедания и осудить решение о сносе часовни Украинской православной церкви в Киеве. Об этом в своём телеграм-канале сообщили делегаты.

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Украинская полиция задержала вандала, осквернившего храм УПЦ в Виннице

Сообщается, что 15 февраля суд в Киеве вынес решение снести часовню возле Десятинной церкви. Отмечается, что это место примечательно тем, что здесь были убиты первомученики Феодор Варяг и его сын Иоанн. События, связанные с их смертью, повлияли на решение князя Владимира стать христианином.

«Призываем ЮНЕСКО выступить в защиту часовни», — написала российская делегация.

Десятинную церковь построил в конце X века великий князь Киевский Владимир, при котором произошло крещение Руси.

Как сообщало ИА REGNUM, представители органов правопорядка задержали мужчину, повредившего распятие и выбившего 18 окон в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в украинском посёлке Мурованые Куриловцы в Винницкой области.