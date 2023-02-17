В Белгороде сообщили о взрывах
Белгород, 17 февраля 2023, 01:25 — REGNUM В столице Белгородской области могла сработать система противовоздушной обороны. В небе над центром города произошло семь взрывов, сообщило РИА Новости.
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Вспышки продолжались около десяти минут. Некоторые взрывы были такой силы, что включалась сигнализация автомобилей.
Предполагается, что сработала система противовоздушной обороны, в небе взрывались сбитые ею снаряды.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 16 февраля под обстрел попало село Устиновка. были повреждены линии электропередачи и газопровод.