Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что причастность США к подрыву «Северных потоков» доказана

Москва, , 01:17 — REGNUM В России предпринимают ряд действий для того, чтобы США ответили за организацию теракта на «Северных потоках». Об этом заявил в эфире Первого канала заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков Balk

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«В том, что ответственность — на США, у нас сомнений нет. Мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США», — отметил он.

По словам представителя МИД РФ, в России были уверены в причастности Вашингтона к подрыву трубопроводов ещё до публикации результатов расследования американского журналиста Сеймура Херша. Позиция РФ не изменилась, подчеркнул Рябков.

«Вопрос в надёжности источников просто не стоит, это, по сути дела, уже доказанный факт», — также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России охарактеризовал решения западных лидеров о поддержке Украины вооружением как абсурдные. Он уверен, что техника будет «перемолота» российской армией.