Рябков: подрыв «Северных потоков» обернётся последствиями для США
Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что причастность США к подрыву «Северных потоков» доказана
Москва, 17 февраля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. В России предпринимают ряд действий для того, чтобы США ответили за организацию теракта на «Северных потоках». Об этом заявил в эфире Первого канала заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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По словам представителя МИД РФ, в России были уверены в причастности Вашингтона к подрыву трубопроводов ещё до публикации результатов расследования американского журналиста Сеймура Херша. Позиция РФ не изменилась, подчеркнул Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России охарактеризовал решения западных лидеров о поддержке Украины вооружением как абсурдные. Он уверен, что техника будет «перемолота» российской армией.