Анкара, , 01:07 — REGNUM Власти Турции обнародовали последние данные по количеству погибших в результате прошедших мощнейших землетрясений.

Землетрясение izismile.com

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По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли 38 044 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, два разрушительных землетрясения с эпицентрами на юге Турции произошли 6 февраля.

16 февраля в районе провинции Хатай в Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Сообщается об обрушении зданий, которые были повреждены землетрясениями раньше.