Турция, 17 февраля, 2023, 01:09 — ИА Регнум. В Турции случилось чудо: спасатели вытащили из-под завалов мальчика 12 лет, который пробыл там 260 часов после мощнейшего землетрясения.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай, Турция. Февраль 2023

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Спасти ребёнка удалось в провинции Хатай, в районе Антакьи, сообщили местные СМИ.

Список жертв разрушительного землетрясения растёт ежедневно. Погибшими признаны уже более 38 тыс. человек.

Власти заявили, что более 4,7 тыс. повторных подземных толчков произошло с момента первого землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, молодую девушку обнаружили живой под завалами на юге Турции на 11-й день после землетрясения.