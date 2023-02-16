Киев, 17 февраля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск минюста о передаче в госсобственность страны предприятий, принадлежавших российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. Об этом в телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), заявив о национализации активов на сумму в $273 млн.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

Читайте также: Минюст Украины через суд хочет конфисковать украинские активы Дерипаски

В решении суда говорится о Николаевском глиноземном заводе, компаниях по добыче полезных ископаемых «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 октября подписал указ о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, Олега Дерипаски и экс-министра обороны Украины Павла Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, минюст Украины считает, что группа металлургических предприятий «Объединенная компания «Русал», принадлежащая Дерипаске, поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, которые непосредственно осуществляют разработку, производство и поставку для нужд Вооруженных сил РФ военной техники, оружия и боеприпасов.