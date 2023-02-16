Москва, 17 февраля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Поставки оружия и техники Киеву назвал бесполезными заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В эфире Первого канала он охарактеризовал решения западных лидеров о поддержке Украины вооружением как абсурдные.

Mid.ru Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Читайте также: Рябков заявил об эскалации конфликта на Украине со стороны США

«Всё то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото. Все эти «Леопарды», которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты на украинских полях нашим огнем», — отметил Рябков.

Он считает показательными поставки вооружений Киеву США и их союзниками, так как «это говорит лучше многих фраз о том, есть ли в умах тех, кто принимает решения в Вашингтоне, место для политического решения». Особо Рябков отметил, что в Вашингтоне игнорируют предупредительные сигналы со стороны России о недопустимости эскалации конфликта на Украине. Представитель МИД считает, что «эскалационный курс Запада не имеет пределов».

«Россия была и остается приверженной базовому постулату о недопустимости ядерной войны», — также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что Россия действует выверенно и не провоцирует развитие конфликта на Украине, в отличие от западных стран.