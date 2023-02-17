Бывший офицер американской разведки Риттер признал будущий провал ВСУ из-за дефицита боеприпасов

Киев, , 00:40 — REGNUM Киевская армия не сможет противостоять российской из-за нехватки боеприпасов. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший военный сказал, что у украинской армии закончатся боеприпасы к лету, а у НАТО ничего не осталось для поставок.

«Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно. И я скажу вам, что происходит, когда иссякают запасы во время военных действий, — вы погибаете», — заверил Риттер и добавил, что если даже украинский лидер Владимир Зеленский найдет возможность вооружиться, то это всё равно не спасёт его от поражения.

По мнению офицера, союзники Украины уже понимают, что «игра окончена и Россию не удастся остановить».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в интервью ВВС заявил, что Вооруженные силы России уже начали новые наступления сразу на нескольких направлениях.