Экс-разведчик США Риттер: игра окончена, и Россию не удастся остановить
Бывший офицер американской разведки Риттер признал будущий провал ВСУ из-за дефицита боеприпасов
Киев, 17 февраля, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Киевская армия не сможет противостоять российской из-за нехватки боеприпасов. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший военный сказал, что у украинской армии закончатся боеприпасы к лету, а у НАТО ничего не осталось для поставок.
«Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно. И я скажу вам, что происходит, когда иссякают запасы во время военных действий, — вы погибаете», — заверил Риттер и добавил, что если даже украинский лидер Владимир Зеленский найдет возможность вооружиться, то это всё равно не спасёт его от поражения.
По мнению офицера, союзники Украины уже понимают, что «игра окончена и Россию не удастся остановить».
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в интервью ВВС заявил, что Вооруженные силы России уже начали новые наступления сразу на нескольких направлениях.