Замглавы МИД РФ Рябков заявил о безудержной эскалации конфликта на Украине со стороны Вашингтона

Москва, , 00:36 — REGNUM Россия действует выверенно и не провоцирует развитие конфликта на Украине, в отличие от западных стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков Mgimo.ru

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«Мы видим в происходящем сейчас на Украине безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц», — отметил он.

В России, напротив, действуют хладнокровно и расчётливо, не теряя самообладания, считает Рябков. Он заверил, что те, кто руководит проведением спецоперации и отдаёт приказы, проявляют ответственность, но в условиях поведения оппонентов РФ риски очень высоки: «Они играют с огнём».

«Ни о какой неконтролируемой эскалации, с нашей точки зрения, с наших позиций нельзя говорить», — также подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о том, что полный разрыв отношений между Россией и США был бы очень опасен, поэтому такое развитие событий маловероятно.