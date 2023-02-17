Рябков заявил об эскалации конфликта на Украине со стороны США
Москва, 17 февраля 2023, 00:36 — REGNUM Россия действует выверенно и не провоцирует развитие конфликта на Украине, в отличие от западных стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.
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В России, напротив, действуют хладнокровно и расчётливо, не теряя самообладания, считает Рябков. Он заверил, что те, кто руководит проведением спецоперации и отдаёт приказы, проявляют ответственность, но в условиях поведения оппонентов РФ риски очень высоки: «Они играют с огнём».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о том, что полный разрыв отношений между Россией и США был бы очень опасен, поэтому такое развитие событий маловероятно.