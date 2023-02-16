Стокгольм, 17 февраля, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Отсутствие реакции властей Швеции на теракты на «Северных потоках» сложно воспринимать иначе, как попытку скрыть информацию о возможных заказчиках и исполнителях, заявили российские дипломаты в Стокгольме.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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«Прошло почти пять месяцев с момента диверсий на газопроводах, и всё это время шведские власти, как по указке, хранят молчание. Плотной завесой тайны покрыто и проводимое расследование. Сложно воспринимать отсутствие какой-либо реакции официального Стокгольма иначе, как попытку скрыть информацию о возможных заказчиках и исполнителях диверсии, в особенности на фоне появления в мировых СМИ сенсационных версий подрывов газопроводов», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты задают вопрос: чего так боится руководство Швеции? Есть предположения, что боятся вывести на чистую воду своих американских покровителей.

В посольстве РФ напомнили, что отвечать за неприкрытый государственный бандитизм и сокрытие информации о подлинных виновниках диверсии придется всем причастным странам и конкретным личностям.

Как сообщало ИА REGNUM, замалчивание расследования американского журналиста Сеймура Херша по теракту на газопроводах «Северный поток» и роли США в этом возмутило читателей австрийской газеты Exxpress.