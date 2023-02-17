Замглавы МИД РФ Рябков: разрыв отношений между Россией и США был бы слишком опасен

Москва, , 00:18 — REGNUM Полный разрыв отношений между Россией и США был бы очень опасен, поэтому такое развитие событий маловероятно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

Читайте также: Замглавы МИД Рябков: Россия не прогнётся под нажимом США

Он охарактеризовал отношения между странами как «хуже некуда» и отметил, что это не преувеличение.

«Не думаю, что можно что-то еще испортить. Да, возможен их полный разрыв, но все же, я думаю, до этого не дойдет. Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере, мы бы этого не хотели», — сказал Сергей Рябков.

По его мнению, взаимодействие между государствами сейчас сильно затруднено и не ясно, может ли измениться эта ситуация даже в отдалённой перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также сказал, что действия американских властей в отношении России не приведут к ожидаемому в США результату и прогибаться перед США в РФ не будут.