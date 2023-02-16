Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчики сообщила в блоге сервиса, что уходит с должности.

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«Я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу, которая сосредоточится на моей семье, здоровье и личных проектах», — написала Войчики.

В своей должности она проработала девять лет из общих 25 лет в видеохостинге.

Новым преемником станет опытный Нил Мохан, который был директором по продукции.

Сьюзан Войчики предположила, что может впоследствии стать консультантом в Google и Alphabet.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв официального представителя МИД РФ Марии Захаровой быстрее сохранять и переносить контент с YouTube на российские платформы «взорвал» интернет.