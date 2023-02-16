Сьюзан Войчики заявила об уходе с поста главы YouTube ради семьи
Вашингтон, 16 февраля 2023, 23:54 — REGNUM Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчики сообщила в блоге сервиса, что уходит с должности.
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«Я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу, которая сосредоточится на моей семье, здоровье и личных проектах», — написала Войчики.
В своей должности она проработала девять лет из общих 25 лет в видеохостинге.
Новым преемником станет опытный Нил Мохан, который был директором по продукции.
Сьюзан Войчики предположила, что может впоследствии стать консультантом в Google и Alphabet.
Как сообщало ИА REGNUM, призыв официального представителя МИД РФ Марии Захаровой быстрее сохранять и переносить контент с YouTube на российские платформы «взорвал» интернет.