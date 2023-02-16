Москва, 16 февраля, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Действия американских властей в отношении России не приведут к ожидаемому в США результату и не повлияют на действия страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Mgimo.ru Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

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«Прогибаться под американским нажимом мы не будем, как никогда не прогибались», — подчеркнул он.

Заявление было сделано в контексте оценки действий американских политиков и представителей элиты, которые намерены «поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора». Как отметил Рябков, в США увидели в этом исторический шанс, но замглавы МИД РФ назвал это ошибкой и стратегическим просчётом.

«Если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее», — также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, страны НАТО должны быть готовы к тому, что противостояние с Россией продлится очень много лет, заявил 16 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.