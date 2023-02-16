В Siemens Energy опровергли информацию об отказе поставлять оборудование для АЭС «Аккую» в Турции

Берлин, , 23:33 — REGNUM В немецкой компании Siemens Energy не подтвердили информацию о том, что Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) запретило поставлять в Турцию оборудование для строительства АЭС «Аккую», которую возводит российская корпорация «Росатом». Решение пока не принято, объяснил представитель организации.

Строительство АЭС «Аккую» Akkuyu.com

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«BAFA ещё даже не приняла решение по заявке», — отметил он, отказавшись подтвердить информацию о запрете поставок оборудования.

Ранее информацию о проблемах с отправкой приборов опровергли в пресс-службе АО «Аккую нуклеар». Там заверили, что график поставок оборудования остался прежним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что у АЭС «Аккую» могут возникнуть проблемы с поставками немецкой электротехники, сообщал «Коммерсант».