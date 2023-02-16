Анкара, 16 февраля, 2023, 23:31 — ИА Регнум. В районе провинции Хатай в Турции 16 февраля произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков оценивается в 5,1, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Phil.cdc.gov Землетрясение

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Сейсмическая активность наблюдается на юго-востоке Турции, в Средиземном море. Подземные толчки были зафиксированы на глубине порядка 10 км недалеко от турецкой провинции Хатай.

Сообщается о разрушении зданий, ранее уже повреждённых во время предыдущих землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель 36 187 человек зарегистрирована в Турции после двух разрушительных землетрясений с эпицентрами на юге страны 6 февраля. Повторный толчок магнитудой 4,6 был зафиксирован в провинции Кахраманмараш 15 февраля.