Париж, , 23:07 — REGNUM Первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, которые президент Франции Эммануэль Макрон обещал Украине, отправилась в Киев. Об этом сообщило 16 февраля издание Forces Operations со ссылкой на военных.

AMX-10RC Французской армии Officier communication du 4e RCh

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Минобороны Франции отправили 14 танков ВСУ. Ранее власти не озвучивали точное количество военной техники, которое намерены поставить Киеву.

Издание пишет, что эти 14 AMX-10RC — первые из нескольких десятков, обещанных Украине. При этом украинских военных уже обучили ими управлять.

Как сообщало ИА REGNUM, из Франции на Украину готовятся отправить системы противовоздушной обороны, артиллерию и танки. Министр вооружённых сил страны Себастьян Лекорню 15 февраля сказал, что власти страны полностью сосредоточены на отправке Киеву вооружения.