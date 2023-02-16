Вашингтон, 16 февраля, 2023, 22:54 — ИА Регнум. В обращении к Конгрессу США американский президент Джо Байден признал, что ликвидированные в воздушном пространстве страны объекты не имели разведывательных целей. В том числе не подтвердилась версия, что шпионить мог аэростат из КНР, следует из обращения главы государства к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

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«Ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран», — отметил Байден.

При этом он обратил внимание, что пока остаётся неизвестным, что представляли собой три объекта, сбитые несколькими днями ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля американские войска сбили четвёртый за последние несколько дней неопознанный летающий объект. Аппарат удалось нейтрализовать со второй попытки.