TAC: банк JP Morgan стал союзником Зеленского ради собственной выгоды, а не для победы Украины

Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Банк США JP Morgan, который активно сотрудничает с Украиной, рассчитывает получить от президента Владимира Зеленского свою выгоду, игнорируя его интересы. Об этом заявил обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.

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По мнению эксперта, банку выгодно затягивание конфликта, а не урегулирование ситуации в пользу киевского режима.

Журналист считает, что JP Morgan зарабатывает на поставках вооружения ВСУ, а после окончания войны может вложить средства в масштабный проект восстановления страны.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт на Украине заставляет пересмотреть военную теорию последних десятилетий. Об этом 16 февраля заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.