Брюссель, , 22:37 — REGNUM Еврокомиссия отказалась от санкций против ядерного сектора России и его представителей. Об этом пишет Politico, ссылаясь на дипломатов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Евросоюз уведомил партнёрские страны о том, что пытается разработать санкции в отношении российского гражданского атомного сектора. Кроме того, перед встречей лидеров ЕС президент Украины Владимир Зеленский призвал обложить рестрикциями Росатом. Но этот план провалился.

«К сожалению, ядерный сектор не включен в этот пакет», — заявил один из дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, США и союзники по G7 готовятся ввести масштабный пакет антироссийских санкций, заявила 16 февраля заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.