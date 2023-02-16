Плющенко счёл несправедливым российское судейство и пригрозил сменой гражданства его учениками

Москва, , 22:41 — REGNUM Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко возмутился решениями судей на соревнованиях в Перми. Его ученица Софья Титова была недовольна оценками, которые ей поставило жюри после выступления, сообщил спортсмен журналистам.

Евгений Плющенко Okras

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Он считает, что к его подопечным относятся несправедливо, а потому им, возможно, придётся сменить гражданство, чтобы их начали ценить. На выступлении Титовой в произвольной программе, которое стало поводом для высказывания, она сделала два тройных акселя, в том числе один в каскаде, а также четверной сальхов с двойным тулупом. Ещё один сальхов завершился падением фигуристки, потому её итоговый результат по оценкам судей составил 200,73 балла.

Комментируя решение жюри, Плющенко заявил, что его ученики получают заниженные баллы, несмотря на то, что они в том числе делают элементы ультра-си. Он считает судейство Федерации фигурного катания на коньках России несправедливым.

«Я уже два года об этом говорю, предупреждаю. Многие спортсмены, которых судят несправедливо, перейдут в другие страны. Если мои спортсмены не нужны федерации, нашему фигурному катанию, пойдем куда нужны», — сказал Плющенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Плющенко заявлял, что не понимает тех, кто отказывается от страны ради Олимпиады. Он не считал достойным согласие на условия главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску российских спортсменов на международные соревнования.