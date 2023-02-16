Вашингтон, 16 февраля, 2023, 22:16 — ИА Регнум. В США намерены поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для того, чтобы она вернулась «в международно признанные границы». Об этом заявила на брифинге 16 февраля заместитель госсекретаря страны по политическим делам Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд

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Высказываясь, она сослалась на соответствующую позицию президента Штатов Джо Байдена. Нуланд также подчеркнула, что эта позиция остаётся неизменной, как и признание права Киева выбирать пути для стремления к заключению мирового соглашения, «включая дипломатию».

«Украина борется за возвращение всех своих территорий в рамках международно признанных границ. Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жёсткого рывка для возвращения её территории», — сказала заместитель госсекретаря США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не побуждают Украину наносить удары «вглубь России». При этом в Вашингтоне не относят к числу территорий России регионы, вернувшиеся в ее состав в 2014–2022 годах (Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области).