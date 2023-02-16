Нуланд: в США поддерживают усилия Украины по возвращению территорий
Нуланд заявила о неизменной позиции США по возвращению Украине контроля над утерянными территориями
Вашингтон, 16 февраля, 2023, 22:16 — ИА Регнум. В США намерены поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для того, чтобы она вернулась «в международно признанные границы». Об этом заявила на брифинге 16 февраля заместитель госсекретаря страны по политическим делам Виктория Нуланд.
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Высказываясь, она сослалась на соответствующую позицию президента Штатов Джо Байдена. Нуланд также подчеркнула, что эта позиция остаётся неизменной, как и признание права Киева выбирать пути для стремления к заключению мирового соглашения, «включая дипломатию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не побуждают Украину наносить удары «вглубь России». При этом в Вашингтоне не относят к числу территорий России регионы, вернувшиеся в ее состав в 2014–2022 годах (Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области).