В ООН прокомментировали призыв исключить Россию из организации

Нью-Йорк, США, , 21:50 — REGNUM В ООН не считают, что исключение каких-либо стран-членов из организации способствовало бы долгосрочному миру, заявил 16 февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Стефан Дюжаррик © Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так он прокомментировал призывы к исключению России из состава организации.

Ранее в Киеве призвали исключить Россию из состава ООН и Совбеза организации. В МИД России призвали не относиться к этим заявлениям Украины всерьез. Представители недружественных России стран, в частности Эстонии, в свою очередь отметили, что киевскую идею большинство стран — членов ООН не поддерживают.