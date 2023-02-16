Нью-Йорк, США, 16 февраля, 2023, 21:50 — ИА Регнум. В ООН не считают, что исключение каких-либо стран-членов из организации способствовало бы долгосрочному миру, заявил 16 февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Стефан Дюжаррик

Так он прокомментировал призывы к исключению России из состава организации.

Ранее в Киеве призвали исключить Россию из состава ООН и Совбеза организации. В МИД России призвали не относиться к этим заявлениям Украины всерьез. Представители недружественных России стран, в частности Эстонии, в свою очередь отметили, что киевскую идею большинство стран — членов ООН не поддерживают.