В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи и газопровода

Белгородский район, Белгородская область, , 21:44 — REGNUM Село Устинка Белгородского района 16 февраля попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Разбитое окно Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пострадавших нет. Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырёх частных домовладениях», — написал глава региона.

Он уточнил, что были повреждены линии электропередачи и газопровода. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела.

В этот же день в результате обстрела Шебекинского округа в Белгородской области со стороны ВСУ были повреждены один из частных домов и склад сельхозпредприятия. Медицинская помощь оказана мужчине, получившему лёгкую контузию.