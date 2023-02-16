Белый дом анонсировал выступление Байдена по инцидентам с аэростатами
Президент США выступит с неанонсированным заявлением по аэростатам
Вашингтон, 16 февраля, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен выступить с неанонсированным ранее заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в воздушном пространстве страны, сообщает 16 февраля пресс-служба Белого дома.
Иван Шилов ИА REGNUM
Аэростат
Отмечается, что выступление запланировано на 14:00 (22:00 мск).
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби утверждал, что, по данным военных, сбитые объекты относились к метеозондам или научно-исследовательским устройствам.