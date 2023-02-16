Американские сенаторы призвали Байдена поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители

Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Группа американских сенаторов от обеих партий 16 февраля выступила с призывом к президенту страны Джозефу Байдену начать обучение пилотов ВСУ работе с современными истребителями.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, сенаторы отметили, что Украине нужно передать сами истребители и дальнобойные ракеты, возможно, комплексы ATACMS (дальность поражения — до 300 километров).

Ранее 16 февраля с призывом отправить на Украину истребители выступили депутаты Европарламента.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в этот же день отметил, что западные страны направят на Украину истребители, но не сейчас, а «на более позднем этапе конфликта».