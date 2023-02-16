США и их союзники готовят к годовщине СВО масштабный пакет санкций против России

Вашингтон, , 21:07 — REGNUM США и союзники по G7 готовятся ввести масштабный пакет антироссийских санкций, заявила 16 февраля заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд © CNP/AdMedia/Global Look Press

Она пообещала, что «приблизительно» к годовщине начала специальной военной операции «мир станет свидетелем» нового пакета ограничений против России.

Нуланд отметила, что санкции затронут российский военно-промышленный комплекс и поставки высокотехнологичного оборудования.

Ранее глава управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О’Брайен заявил о намерении «понять», как Россия взаимодействует с внешним миром по финансовым вопросам, а затем, возможно, ввести новые санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, американский историк экономики Николас Малдер заявил, что экономика России устояла под напором санкций Запада благодаря оперативным и эффективным ответным мерам, выгодному положению на мировом рынке и торговле с дружественными странами.