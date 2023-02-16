Совбез Абхазии: визит президента республики в Москву не связан с темой присоединения к России

Гагра, Абхазия, , 20:53 — REGNUM Информация о предстоящем присоединении Абхазии к России не соответствует действительности, заявил 16 февраля глава Совета безопасности республики Сергей Шамба.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее некоторые СМИ сообщали, что 21 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявит о вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав России и что именно с этим связаны как визиты лидеров двух республик в Москву, так и назначение заседаний Госдумы и Совета Федерации на 22 февраля.

Конституция Абхазии не предполагает подобного механизма соединения с другими государства — посредством поездки лидера государства, визит Аслана Бжании в российскую столицу — это просто рабочая поездка, сказал Шамба.

Тема возможной «утраты независимости и суверенитета» даже не обсуждается, добавил он.