Эксперты ЭИСИ отметили ослабление позиций некоторых партий перед выборами

Москва, , 20:57 — REGNUM Положение партий перед выборами в 2023 году несколько отличается от ситуации годичной давности, заявил 16 февраля руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе заседания круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «ЕДГ-2023: партии перед началом избирательной кампании».

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если говорим о положении партий, текущая ситуация отличается от той, что была год назад. Причина — СВО. В части электоральных предпочтений не изменилась ситуация с ЛДПР (9%) и «Справедливой России» (6%). Ослабили свои позиции КПРФ (11%) и «Новые люди» (4%). «Единая Россия» (39%) нарастила свою электоральную базу», — отметил он.

Эксперты сошлись во мнении, что основная интрига предстоящих выборов заключается в том, кто выйдет на второе место.

По мнению управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, члена Общественной Палаты Фирдуса Алиева, проведение выборов сегодня — это один из главных показателей «нормальности» настоящего времени.

По его словам, политическая конкуренция жива, и это говорит о стабильности и зрелости политической системы страны.

В телефонном опросе ВЦИОМ ежедневно участвовали 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность недельных замеров составляет 11 200 респондентов или 1%.

Напомним, единый день голосования в России в 2023 году пройдёт 10 сентября. Центральная избирательная комиссия России также приступила к плановой подготовке к выборам в новых субъектах страны.