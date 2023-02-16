Белый дом заключил, что сбитые аэростаты скорее всего не имели военного значения

Вашингтон, , 20:32 — REGNUM США не подтвердили предположение о сборе сбитыми аэростатами разведданных. С соответствующим заявлением 16 февраля выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он сказал, что президенту Джо Байдену военные рекомендовали сбить аэростаты по двум причинам. Сначала предполагалось, что неопознанные летательные аппараты потенциально являются разведывательными. Во-вторых, их маршрут в ряде случаях мог пролегать над потенциально чувствительными объектами, пояснил Кирби.

«Мы не могли с уверенностью определить, были ли те аппараты аэростатами или предназначенными для сбора разведданных устройствами, но они могли таковыми являться», — сказал координатор.

Позже в США пришли к выводу, что сбитые объекты относились к метеозондам или научно-исследовательским устройствам.

Напомним, 15 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что не менее десяти аэростатов США пролетели в воздушном пространстве Китая с мая 2022 года.

Ранее США объявили о сбитых за несколько дней четырёх неопознанных объектах.