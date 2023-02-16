Вашингтон, 16 февраля, 2023, 20:32 — ИА Регнум. США не подтвердили предположение о сборе сбитыми аэростатами разведданных. С соответствующим заявлением 16 февраля выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кирби

Он сказал, что президенту Джо Байдену военные рекомендовали сбить аэростаты по двум причинам. Сначала предполагалось, что неопознанные летательные аппараты потенциально являются разведывательными. Во-вторых, их маршрут в ряде случаях мог пролегать над потенциально чувствительными объектами, пояснил Кирби.

«Мы не могли с уверенностью определить, были ли те аппараты аэростатами или предназначенными для сбора разведданных устройствами, но они могли таковыми являться», — сказал координатор.

Позже в США пришли к выводу, что сбитые объекты относились к метеозондам или научно-исследовательским устройствам.

Напомним, 15 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что не менее десяти аэростатов США пролетели в воздушном пространстве Китая с мая 2022 года.

Ранее США объявили о сбитых за несколько дней четырёх неопознанных объектах.