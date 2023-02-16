Законопроект об оборотных штрафах для операторов связи внесен в Госдуму

Москва, , 20:29 — REGNUM Законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

В сопроводительных материалах к законопроекту указано, что не все операторы связи в полном объеме обеспечивают реализацию указанных требований или не обеспечивают совсем.

Также приводятся данные, что в суде часто принимаются решения о назначении наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера для индивидуальных предпринимателей или субъектов малого и среднего предпринимательства. При одновременном выявлении нарушений, связанных с реализацией требований СОРМ, по нескольким лицензиям, правонарушитель привлекается к ответственности как за совершение одного административного правонарушения.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушения положениями, устанавливающими ответственность за неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию требований СОРМ в виде «оборотного штрафа». Он будет зависеть от размера суммы выручки от оказания услуг связи, полученной на территории субъекта Российской Федерации, где правонарушение было выявлено, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.