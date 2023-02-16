Тель-Авив, Израиль, 16 февраля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Представили Украины на следующей неделе предложат в ООН мирное разрешение конфликта, которое намерен поддержать Израиль, заявил 16 февраля министр иностранных дел Эли Коэн после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

EPA/GLEB GARANICH/POOL/ТАСС Эли Коэн и Дмитрий Кулеба

Ранее сообщалось, что украинская «мирная инициатива» будет заключаться в требовании к России покинуть «оккупированные территории».

Ходом переговоров Коэн остался доволен и проинформировал Кулебу о планах продолжать оказывать помощь Украине — по его словам, в том же режиме, что и в 2022 году, то есть, по-видимому, без поставок оружия.

Министры также обсудили углубление двустороннего сотрудничества, в том числе борьбу с иранской угрозой.

До этого глава МИД Израиля в рамках визита на Украину посетил Бучу и Бабий Яр.

В Буче он воздержался от осуждений какой-либо конкретной стороны, а в Бабьем Яре посетил мемориал и почтил память невинно убитых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский из-за отказа израильской стороны поставить боевикам ВСУ системы противовоздушной обороны отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отдать голос Киева против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации территорий Палестины.