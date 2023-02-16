В Еврокомиссии заявили, что новый пакет санкций ЕС не затронет российский уран

Брюссель, , 20:09 — REGNUM Новый пакет санкций против России не будет включать себя запрет на импорт российского урана, заявила 16 февраля генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые санкции вообще не затрагивают атомную энергетику, отметила она. При этом Йоргенсен считает, что ЕС должен избавляться от «зависимости» от российского урана и атомных технологий.

Как сообщалось ранее, в новый пакет санкций ЕС предположительно войдет запрет на поставку электроники в России, меры борьбы с обходом предыдущих санкций и ряд других ограничений.

Представители стран-челнов ЕС пока не достигли окончательного соглашения о содержании данного пакета санкций.