Еврокомиссия: новые санкции ЕС не коснутся российского урана
Брюссель, 16 февраля 2023, 20:09 — REGNUM Новый пакет санкций против России не будет включать себя запрет на импорт российского урана, заявила 16 февраля генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.
Новые санкции вообще не затрагивают атомную энергетику, отметила она. При этом Йоргенсен считает, что ЕС должен избавляться от «зависимости» от российского урана и атомных технологий.
Как сообщалось ранее, в новый пакет санкций ЕС предположительно войдет запрет на поставку электроники в России, меры борьбы с обходом предыдущих санкций и ряд других ограничений.
Представители стран-челнов ЕС пока не достигли окончательного соглашения о содержании данного пакета санкций.