Брюссель, 16 февраля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Новый пакет санкций против России не будет включать себя запрет на импорт российского урана, заявила 16 февраля генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Новые санкции вообще не затрагивают атомную энергетику, отметила она. При этом Йоргенсен считает, что ЕС должен избавляться от «зависимости» от российского урана и атомных технологий.

Как сообщалось ранее, в новый пакет санкций ЕС предположительно войдет запрет на поставку электроники в России, меры борьбы с обходом предыдущих санкций и ряд других ограничений.

Представители стран-челнов ЕС пока не достигли окончательного соглашения о содержании данного пакета санкций.