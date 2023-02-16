Лондон, 16 февраля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказались за необходимость активизации оказываемой киевскому режиму поддержки. Такое мнение представители двух стран выразили в ходе встречи в Лондоне.

EPA/ANDY RAIN/ТАСС Риши Сунак и Анджей Дуда

«Оба лидера согласились с важностью активизации оказываемой Украине поддержки в ближайшие недели», — сообщили в канцелярии британского премьер-министра.

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Уточняется, что в ходе встречи Дуда и Сунак также обсудили программу обучения украинских пилотов по управлению истребителями натовского стандарта, которая стартует в королевстве в ближайшее время.

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