Миронов рекомендовал депутата Гусева в качестве кандидата на выборах мэра Москвы

Москва, , 19:56 — REGNUM Партия «Справедливая Россия — За правду» выдвинет депутата Госдумы Дмитрия Гусева в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. Об этом 16 февраля заявил лидер партии Сергей Миронов в обращении к участникам конференции московского отделения «СРЗП».

«Как председатель партии поддержу Дмитрия Геннадьевича Гусева — первого зама партийной фракции и главу партийной ячейки в Москве», — говорится в обращении Миронова.

В мае 2022 года Гусев был избран председателем совета московского отделения партии. На этом посту он сменил Галину Хованскую.

Также он является первым заместителем руководителя фракции «СР — ЗП» в Госдуме и первым зампредседателя комитета Госдумы по контролю.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года.