МВД: жители Ростовской области перевели мошенникам с Украины почти 1,5 миллиарда рублей

Ростов-на-Дону, , 19:55 — REGNUM Почти 1,5 миллиарда рублей перечислили жители Ростовской области в течение 2022 года мошенникам с Украины и из стран Европы, сообщил 16 февраля начальник Главного управления МВД России по региону Олег Агарков.

По его словам, в ведомстве имеется информация о расположенных на территории Украины, Польши и Западной Европы кол-центрах, деятельность которых направлена против россиян.

«Только за 2022 год мошенникам перечислено по Ростовской области 1,48 миллиарда рублей», — уточнил Агарков, добавив, что пострадавшие потом обвиняют не себя, а органы власти.

Жители невольно стали спонсорами украинской армии и спецслужб, оставаясь при этом без средств к существованию, добавил сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники всё чаще представляются сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании и только затем пытаются узнать у потенциальной жертвы платёжные данные или убеждают её взять так называемый зеркальный кредит.