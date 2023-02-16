Москва, 16 февраля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В новых регионах России сейчас наблюдается бум предпринимательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Сергей Мальгавко/ТАСС Магазин в Мелитополе

По его словам, в текущем году партия уделит особое внимание избирательным кампаниям в новых регионах страны. Парламентарий отметил, что тема спецоперации — номер один, но в тоже время видна «востребованность разной повестки».

«Люди думают о том, как жить в завтрашнем дне, чем будут заниматься их дети. Я часто бываю в новых регионах и вижу, какой там сейчас бум предпринимательства. Зачастую малый бизнес — это просто возможность выжить», — сказал Даванков.

Также депутат отметил, что одной из главных задач деятельности партии в этом году станет реализация новой промышленной политики.

Ранее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что стране нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. В своем телеграм-канале он отметил, что «полный переход на военные рельсы только навредит».