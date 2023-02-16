Филипп Киркоров сообщил о смерти своего друга и экс-директора Геннадия Рыбака

Москва, , 19:42 — REGNUM 16 февраля скончался продюсер, бывший концертный директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак. Об этом певец рассказал в социальных сетях.

Филипп Киркоров © Александр Вильф/РИА Новости

«Сегодня ушел из жизни важный человек и мой друг Геннадий Рыбак», — написал Киркоров, добавив, что Рыбак скончался из-за онкологического заболевания.

Киркоров признался, что не общался с бывшим концертным директором некоторое время, добавив, что в январе текущего года они «стёрли все разногласия». Певец также назвал Рыбака «большим профессионалом» и «членом своей семьи».

Известно, что артист перестал сотрудничать с продюсером в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 февраля прошли похороны режиссёра Вадима Абрашитова.