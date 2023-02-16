Гладков: в Белгородской области один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Белгород, , 19:36 — REGNUM В результате обстрела Шебекинского округа в Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один местный житель. Об этом 16 февраля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Скорая помощь © Сергей Аверин/РИА Новости

«ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с лёгкой контузией», — написал Гладков.

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По словам губернатора, бригада скорой оказала помощь пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела повреждены один из частных домов и склад сельхозпредприятия.